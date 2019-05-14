Почти 20 млн долгов по зарплате выплачено по требованию Роструда работникам владимирского "Муромтепловоза"

14.05.19 11:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 мая. Interfax-Russia.ru - Роструд во Владимирской области добился погашения многомиллионного долга перед работниками ОАО "Муромтепловоз", сообщает пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости.

Проверка на предприятии была проведена после обращения работников завода в территориальный орган Роструда.

В ходе проверки было установлено, что на машиностроительном заводе образовалась задолженность по заработной плате перед 779 работниками на сумму 19,9 млн рублей.

"По требованию гострудинспекции в рамках исполнения выданного предписания задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За нарушение трудового законодательства виновные привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Муромтепловоз" зарегистрировано в 2002 году. По данным Росстата на 13 февраля 2019 года, 96,09% ОАО принадлежит гражданам России, 3,42% - владимирскому ООО "Иберус-Муром".

Согласно материалам на сайте "Муромтепловоза", предприятие имеет конструкторские и технологические службы, работающие в направлениях: продукция общего машиностроения, продукция оборонного значения, производство железнодорожных машин, производство сельскохозяйственных машин, производство учебно-тренировочных средств.