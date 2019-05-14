Ужесточение наказания за "пьяное" ДТП может затронуть водителей, принимающих лекарства

14.05.19 11:26

© РИА Новости. Илья Питалев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Предложение удвоить сроки наказания пьяным водителям, причинившим увечья или смерть на дорогах, грозит всплеском коррупции и длительными сроками заключения для автомобилистов, принимающих лекарства, считает координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов.

"Этот законопроект открывает возможность для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов подтасовывать результаты анализов, пользуясь тем, что ничтожно малые, "следовые" количества веществ, содержащихся в лекарственных препаратах, могут "накинуть" виновнику аварии шесть лет лишения свободы", - сказал П.Шкуматов во вторник "Интерфаксу".

Так он прокомментировал законопроект об усилении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) по вине пьяного водителя, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении.

По мнению П.Шкуматова, предлагаемые депутатами нормы можно применять лишь в тех случаях, когда содержание в крови запрещенных веществ заведомо соответствует тяжелой степени опьянения водителя. "Например, содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе более 1 промилле говорит о том, что человек однозначно и сознательно грубо нарушил ПДД, и заслуживает серьезного наказания. Или содержание наркотических веществ говорит об их регулярном употреблении в изменяющих сознание количествах", - сказал эксперт.

Он отметил, что ничтожно малое количество наркотических веществ могут быть обнаружены в крови автомобилиста, страдающего какой-либо болезнью и регулярно принимающего определенные препараты. "Справедливо ли будет этого человека сажать на 15 лет, даже в случае с ДТП со смертельным исходом?" - сказал П.Шкуматов.

Госдума во вторник планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта), предусматривающие повышение сроков лишения свободы за совершение преступления при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальные санкции предлагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, наказание предлагается установить от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

Ранее глава комитета Василий Пискарев отметил, что законопроектом предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше 4000 человек, еще более 20 тыс. становятся инвалидами.