Ялта и Евпатория пользовались наибольшей популярностью у купивших "единый" билет на майские

14.05.19 11:36

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Более ста тысяч "единых" билетов в Крым и обратно оформлены на сегодняшний день в России, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД") во вторник.

"На сегодняшний день оформлено 116 тысяч 549 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток); из них 71 976 билетов - в Крым и 44 573 - из Крыма", - говорится в пресс-релизе.

"ЕТД" возобновила с 30 апреля перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.

Перевозки в турсезон - до 30 сентября - с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы, а также в аэропортах Симферополя и Анапы осуществляются в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

За прошедшие майские праздники, с 30 апреля по 12 мая, по "единому" билету перевезены 5,56 тыс. пассажиров. "Самыми популярными направлениями стали Ялта и Евпатория", - сообщила пресс-служба "ЕТД".

Перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года (с середины мая 2018 года они проводятся без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста).

Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города/санатории Крыма.

В целом, за пять курортных сезонов услугой "единый" билет воспользовалось порядка 2 млн человек.