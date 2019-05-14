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14.05.19 11:35
Четыре тысячи военных привлечены к поиску останков солдат в Северной Осетии
"Военнослужащие сводного поискового отряда осуществят поиски в Кировском районе Республики Северная Осетия-Алания. Всего в раскопках задействуют около четырёх тысяч военнослужащих. Каждую неделю посменно в поисках будет участвовать около 200 человек", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
15 мая в Северной Осетии состоится открытие героико-патриотической акции "Вахта памяти", которая продлится до 15 сентября 2019 года, информирует штаб ЮВО.
Сообщается, что в прошлом году за время акции военнослужащие "обнаружили останки 41 красноармейца, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, часть каски, пуговицы и другие элементы обмундирования и экипировки".
"Одного военнослужащего, погибшего девятого октября 1942 года в ходе оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону военнослужащего. Останки были опознаны и переданы родственникам погибшего в Чувашию", - говорится в сообщении.
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