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14.05.19 11:38
Более четырех млн рублей выделено для выплат пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области
"Средства областного бюджета будут направлены в Каменский район сегодня, 14 мая. В соответствии с документом семьи погибших получат по 1 млн рублей, а также пособие на погребение. По 400 тысяч рублей направлено гражданам, получившим вред здоровью", - говорится в сообщении.
На компенсацию частичной либо полной потери имущества предусмотрено 1,15 млн рублей. Размер выплат составит от 50 до 100 тыс. рублей.
Как сообщалось, в ночь на 12 мая в одной из квартир 16-квартирного жилого дома в Каменском районе Ростовской области взорвался бытовой газ. В результате два человека погибли, еще столько же госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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