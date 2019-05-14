Более четырех млн рублей выделено для выплат пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области

14.05.19 11:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 4,2 млн рублей для выплат пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерном Каменского района, сообщается на сайте правительства региона.

"Средства областного бюджета будут направлены в Каменский район сегодня, 14 мая. В соответствии с документом семьи погибших получат по 1 млн рублей, а также пособие на погребение. По 400 тысяч рублей направлено гражданам, получившим вред здоровью", - говорится в сообщении.

На компенсацию частичной либо полной потери имущества предусмотрено 1,15 млн рублей. Размер выплат составит от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщалось, в ночь на 12 мая в одной из квартир 16-квартирного жилого дома в Каменском районе Ростовской области взорвался бытовой газ. В результате два человека погибли, еще столько же госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).