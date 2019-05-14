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14.05.19 11:44
Воробьев поручил профильному министерству контролировать строительство музея Космодемьянской
"Считаю важным закладку нового музея З.Космодемьянской в селе Петрищево. Я очень рассчитываю, что строительный блок будет особенно относиться к этому проекту. (...) Я прошу вас (министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева - ИФ) держать руку на пульсе и информировать меня регулярно о ходе этой работы. Также это касается главы Рузского района", - сказал губернатор на заседании областного правительства во вторник.
А.Воробьев напомнил, что завершить строительство музея З.Космодемьянской планируется к 75-летней годовщине Великой Отечественной войны.
Ожидается, что новое здание станет центральной частью комплекса "Зоя".
В новом корпусе экспозиция будет поделена на три тематических блока: история жизни и подвиг З.Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и в годы войны, история партизанского движения и разведовательно-диверсионной деятельности.
На базе старого здания музея хотят создать школу юных разведчиков.
7 мая министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству нового корпуса музея Зои Космодемьянской.
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