После аварии: эксперты призывают приостановить полеты лайнеров до выяснения причин трагедии
  
Код подлинности: список товаров, которые подлежат маркировке, вырастет почти вдвое
   
Скорее на волю: косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье могут выпустить в море уже в июне
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
14.05.19 11:49

Участники из 35 регионов представят свои работы на архитектурном форуме в Воронеже

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 мая. Interfax-Russia.ru - Более 400 заявок из 35 регионов подано для участия в конкурсной программе XII архитектурного форума "Зодчество VRN 2019", который пройдет в Воронеже 31 мая.

Как отмечает пресс-служба облправительства, это беспрецедентное количество заявок за всю историю проведения конкурса.

Помимо традиционных направлений - "Лучшие архитектурные произведения", "Лучшие архитектурные практики", "Студенческое архитектурное творчество", - в 2019 году в смотре-конкурсе объявлены дополнительные: "Центр российского города" и "Архитектурная публицистика". В каждом направлении определены номинации, победители которых будут объявлены лауреатами смотров-конкурсов и награждены призовым знаком.

Основная тема форума "Зодчество VRN" в текущем году - "Города нашего будущего".

Отмечается, что акцент мероприятий деловой программы форума будет сделан на обсуждении вектора дальнейшего развития городов, особое внимание будет уделено Воронежу.

В рамках форума будут рассмотрены перспективные инструменты регулирования застройки городов, практическое применение BIM-технологий в проектировании, роль городских сообществ и пределы их участия в изменениях среды.

Как отмечает пресс-служба, особо значимой станет тема подходов к освоению ценных с точки зрения градостроения и экономического потенциала прибрежных территорий в центрах российских городов, в том числе Петровской набережной в Воронеже.

Кроме того, в текущем году в соответствии с договоренностями с Минстроем России в день форума состоится подведение итогов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и церемония награждения победителей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.05.19 12:53
Boeing 737 с неубранными шасси благополучно сел во "Внуково"
.
  14.05.19 11:15
Комплекс Филаретовского училища в Москве взят под охрану
.
  13.05.19 14:21
Один пострадавший в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" будет выписан из клиники в понедельник
.
  13.05.19 13:22
Собянин отметил схожесть задач, которые приходится решать Москве и Токио
.
  13.05.19 12:58
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева могут освободить по состоянию здоровья
.
  13.05.19 12:34
СКР: идентифицированы 40 погибших в катастрофе SSJ-100
.
  13.05.19 11:56
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева по требованию ЕСПЧ перевели из СИЗО в больницу
.
  13.05.19 11:50
"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100
.
  13.05.19 11:37
Мосгорсуд 14 мая проверит законность возвращения прокурору дела бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляевой
.
  13.05.19 11:29
Грозы пройдут в Москве в первой половине недели, к выходным станет солнечнее и прохладнее


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket