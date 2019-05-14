Участники из 35 регионов представят свои работы на архитектурном форуме в Воронеже

14.05.19 11:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Более 400 заявок из 35 регионов подано для участия в конкурсной программе XII архитектурного форума "Зодчество VRN 2019", который пройдет в Воронеже 31 мая.

Как отмечает пресс-служба облправительства, это беспрецедентное количество заявок за всю историю проведения конкурса.

Помимо традиционных направлений - "Лучшие архитектурные произведения", "Лучшие архитектурные практики", "Студенческое архитектурное творчество", - в 2019 году в смотре-конкурсе объявлены дополнительные: "Центр российского города" и "Архитектурная публицистика". В каждом направлении определены номинации, победители которых будут объявлены лауреатами смотров-конкурсов и награждены призовым знаком.

Основная тема форума "Зодчество VRN" в текущем году - "Города нашего будущего".

Отмечается, что акцент мероприятий деловой программы форума будет сделан на обсуждении вектора дальнейшего развития городов, особое внимание будет уделено Воронежу.

В рамках форума будут рассмотрены перспективные инструменты регулирования застройки городов, практическое применение BIM-технологий в проектировании, роль городских сообществ и пределы их участия в изменениях среды.

Как отмечает пресс-служба, особо значимой станет тема подходов к освоению ценных с точки зрения градостроения и экономического потенциала прибрежных территорий в центрах российских городов, в том числе Петровской набережной в Воронеже.

Кроме того, в текущем году в соответствии с договоренностями с Минстроем России в день форума состоится подведение итогов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и церемония награждения победителей.