Трутнев поручил проконтролировать ситуацию с передачей под охотугодья острова на Камчатке

14.05.19 11:55

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил своему аппарату взять на контроль ситуацию со сдачей в аренду под охотничьи угодья острова Карагинский в Камчатском крае, сообщает во вторник пресс-служба полпредства.

"По имеющейся информации, остров включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира - водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом острове ведут деятельность две родовые общины коренных малочисленных народов Севера из Карагинского района Камчатского края.

"Согласно данным, опубликованным в СМИ, органы власти Камчатского края сдали в аренду на 49 лет охотничье угодье, границы которого совпадают с береговой линией острова Карагинский. За лот компания заплатила 15 тыс. 120 руб. 40 коп. Помимо этой суммы, арендная плата за пользование объектами животного мира составит 6 тыс. руб. в год, за аренду лесных участков 9 тыс. 120 рублей в год", - сказано в сообщении.

Проверка началась.