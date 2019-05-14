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14.05.19 12:54
Путин утвердил доктрину энергобезопасности России
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отражены официальные взгляды на обеспечение энергетической безопасности России.
Кроме того, в документе конкретизируются и развиваются положения стратегии национальной безопасности РФ, экономической безопасности страны до 2030 года, стратегии научно-технологического развития, основ госполитики в области промышленной безопасности до 2025 года, а также других документов стратегического планирования в сфере обеспечения нацбезопасности.
В доктрине среди внешнеэкономических вызовов энергетической безопасности указано перемещение центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов.
Рост производства сжиженного природного газа и его доля на мировых энергетических рынках, формирование глобального рынка природного газа также расценивается в доктрине в качестве вызова.
"РФ поддерживает международные усилия, направленные на противодействие изменению климата и готова к сотрудничеству в данной области", - отмечается в документе. "При этом Россия считает недопустимым рассмотрение вопроса изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств-производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий", - отмечается в доктрине.
Внешнеэкономическими и внешнеполитическими угрозами энергетической безопасности РФ считает использование иностранными государствами договорно-правовых, международно-правовых и финансовых механизмов в целях нанесения ущерба топливно-энергетическому комплексу РФ и ее экономике в целом.
Такими угрозами Россия считает и дискриминацию российских организаций топливно-энергетического комплекса на мировых энергетических рынках путем изменения международного нормативно-правового урегулирования в сфере энергетики, в том числе под предлогом реализации климатической и экологической политики или диверсификации источников импорта энергоресурсов.
"Незаконный отбор экспортируемых Россией энергоресурсов при их транспортировке по территории иностранных государств", также расценивается в качестве вызовов и угроз.
Военно-политическими угрозами энергетической безопасности являются возникновение и эскалация на территории государств, сопредельных РФ и ее союзниками, или в других регионах мира, вооруженных конфликтов, угрожающих добыче, транспортировке или потреблению российских энергоресурсов, а также ограничивающих возможность использования российских технологий и оказание российскими организациями услуг в сфере энергетики, отмечается в доктрине.
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