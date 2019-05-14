Житель Курска намерен взыскать в Минфина 2 млн рублей за клад, украденный при перевозке

14.05.19 12:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 мая. Interfax-Russia.ru - Житель Курска обратился в суд с иском о взыскании с министерства финансов РФ компенсации в 2,1 млн рублей за клад, переданный государству, говорится в сообщении Ленинского райсуда Курска.

Из искового заявления следует, что во время ремонта в доме по улице Ильича мужчина обнаружил стеклянную бутылку с золотыми монетами дореволюционной чеканки в количестве 260 штук. Клад он добровольно передал полиции.

"Монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску, после чего были направлены в Гохран России, где после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено 3 гаечных ключа и канцелярский степлер ", - говорится в сообщении суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако оно было приостановлено, поскольку обвиняемого установить не удалось.

Теперь истец просит взыскать положенную ему денежную компенсацию в размере 50% стоимости клада - 2 млн 152,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран. Уголовное дело по данному факту возбуждено по 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).