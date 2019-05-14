РПЦ осудила попытки раздуть конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге

14.05.19 12:21

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви высказали мнение, что организаторы акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге нацелены не на разрешение конфликтной ситуации, а на ее обострение.

"Существует множество законных способов выражения несогласия, но нападавшие на место строительства, как мне кажется, имели намерение не разрешить спорную ситуацию, а создать конфликт на почве религии, что особенно печально на екатеринбургской земле, где не так давно по историческим меркам, были развязаны массовые антирелигиозные гонения и убит император Николай II с малолетними детьми", - сказал "Интерфаксу" во вторник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что акция против строительства храма, в ходе которой снесли забор, "могла быть организована только людьми, движимыми антирелигиозными побуждениями".

При этом представитель РПЦ поддержал инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил сторонников и противников строительства храма в сквере на разговор для выработки компромисса. "Любая инициатива, направленная на разрешение этой ситуации в диалоговом формате является правильной. Мы исходим из того, что она будет поддержана Екатеринбургской митрополией", - заметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что Екатеринбургская митрополия провела большую разъяснительную работу, которая не оставляет сомнений в том, что строительство храма никому не угрожает, украсит город и позволит реализовывать на базе храма многочисленные социальные инициативы, которые принесут общественную пользу.

"Мы выступаем за диалог, но полагаем, что участниками такого диалога не могут быть те люди, которые просто не переносят все то, что связано с религией. Наше общество построено на принципе защиты прав человека, а религиозная свобода является одним из прав человека. Религиозная свобода предполагает право верующих на строительство молитвенных помещений", - подчеркнул Кипшидзе, напомнив, что это право признается в России и в других государствах, которые уважают права человека.

В сентябре 2018 года члены архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади в Екатеринбурге, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины.

Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

13 мая, по данным СМИ, на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру, вечером того же дня группа противников храма сломала забор и вторглась на стройплощадку. Акция продолжалась до утра вторника.