Самый масштабный в России воинский мемориал откроют под Ржевом к 75-летию Победы

14.05.19 12:34

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Тверской области

14 мая. Interfax-Russia.ru - Мемориал в память о солдатах Великой Отечественной Войны планируется открыть под Ржевом в мае 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), которое занимается установкой памятника.

Там уточнили, что в настоящее время завершена подготовка к отливке памятника Советскому солдату для Ржевского мемориала, работы ведутся с соблюдением утвержденного графика.

На данный момент монумент выполнен в мягком материале и готов к формовке. На первом этапе работ на памятник ушло около 100 тонн специальной голубой глины, привезенной из Санкт-Петербурга.

"В течение месяца разделенная на три части 25-метровая фигура солдата будет закрываться гипсом, после чего ее доставят в литейный цех в Солнечногорске, впоследствии скульптура будет отлита из бронзы", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что монумент будет собран из трех частей на площадке мемориала до февраля 2020 года.

Как сообщалось, авторы проекта скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин стали победителями международного конкурса, объявленного в прошлом году РВИО. Работа над полномасштабной скульптурой шла более двух месяцев.

Планируется, что мемориальный комплекс в память о солдатах Великой Отечественной войны, будет возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 гг. в Тверской области, близ федеральной трассы М-9 (Новорижское шоссе), у поворота на д.Хорошево (210 км от Москвы).

Как рассказал журналистам заместитель начальника департамента информации и соцполитики постоянного комитета союзного государства РФ и Белоруссии Денис Безруков, общая стоимость мемориала составит 650 млн рублей. В настоящий момент на памятник собрано пожертвований на 264 млн рублей. Постоянный комитет союзного государства выделяет 200 млн рублей.

Памятник Советскому солдату под Ржевом будет самым масштабным монументом защитникам Родины в современной России, подчеркивают в РВИО.