Несколько детей получили ожоги глаз от бактерицидных ламп в красноярской школе

14.05.19 12:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе Красноярская, где пятеро детей получили ожоги глаз во время занятий в спортзале, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 27 апреля в красноярской средней школе N45, однако сообщили о нем только сейчас. "По предварительным данным, тренер, проводя занятия с детьми по художественной гимнастике в помещении зала дзюдо, по не установленной на данный момент причине вместе с освещением включила бактерицидные лампы, в результате пятеро детей получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.

Пострадавшие - воспитанники центра спортивного развития в возрасте от 5 до 8 лет. В настоящее время следователи проводят проверку.