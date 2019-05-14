Рынок ипотеки в Крыму в I квартале вырос почти вдвое - ЦБ

14.05.19 12:45

© РИА Новости. Нина Зотина

14 мая. Interfax-Russia.ru - Жители республики Крым в январе-марте 2019 года получили 1,6 млрд рублей ипотечных кредитов - в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает отделение по региону Южного главного управления Банка России во вторник.

"Рост ипотечного кредитования в регионе обеспечен прежде всего повышением доступности банковских программ ипотечного кредитования, развитием строительного рынка, а также значительным объемом государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне, в том числе за счет реализации федеральных и республиканских государственных программ", - говорится в пресс-релизе.

В I квартале 2019 года в регионе выдали более 700 кредитов на приобретение жилья (в 1,6 раза больше, чем в январе-марте 2018 года).

Ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 апреля текущего года составил 9,8 млрд рублей.

По данным регионального отделения ЦБ, общий объем кредитов, выданных банками населению республики Крым в январе-марте текущего года, составил 7,3 млрд рублей (на 29,2% больше, чем в I квартале 2018-го года).