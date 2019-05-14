|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.05.19 12:45
Рынок ипотеки в Крыму в I квартале вырос почти вдвое - ЦБ
"Рост ипотечного кредитования в регионе обеспечен прежде всего повышением доступности банковских программ ипотечного кредитования, развитием строительного рынка, а также значительным объемом государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне, в том числе за счет реализации федеральных и республиканских государственных программ", - говорится в пресс-релизе.
В I квартале 2019 года в регионе выдали более 700 кредитов на приобретение жилья (в 1,6 раза больше, чем в январе-марте 2018 года).
Ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 апреля текущего года составил 9,8 млрд рублей.
По данным регионального отделения ЦБ, общий объем кредитов, выданных банками населению республики Крым в январе-марте текущего года, составил 7,3 млрд рублей (на 29,2% больше, чем в I квартале 2018-го года).
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket