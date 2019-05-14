В Кремле отказались комментировать конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге

14.05.19 12:48

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

"Не обладая нюансами в отношении того, что именно там происходило - а только нюансы могут позволить делать какие-то суждения - я воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких оценок действий региональных или муниципальных властей в связи с инцидентом в Кремле пока нет.

Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в центре города на месте существующего сквера, вечером 13 мая провели несогласованную акцию протеста. По данным местных СМИ, акция продолжалась до утра вторника, между участниками акции и сотрудниками ЧОП, охранявшими площадки, произошли потасовки, в результате было задержано несколько человек.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины.

Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

13 мая на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру.