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14.05.19 12:48
В Кремле отказались комментировать конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге
"Не обладая нюансами в отношении того, что именно там происходило - а только нюансы могут позволить делать какие-то суждения - я воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что никаких оценок действий региональных или муниципальных властей в связи с инцидентом в Кремле пока нет.
Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в центре города на месте существующего сквера, вечером 13 мая провели несогласованную акцию протеста. По данным местных СМИ, акция продолжалась до утра вторника, между участниками акции и сотрудниками ЧОП, охранявшими площадки, произошли потасовки, в результате было задержано несколько человек.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины.
Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
13 мая на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру.
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