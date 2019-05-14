Около 10% пляжей в Крыму могут не открыться к купальному сезону

14.05.19 12:53

© РИА Новости. Виталий Тимкив

14 мая. Interfax-Russia.ru - Анализ подготовки пляжей к купальному сезону в Крыму показывает, что около 10% операторов могут не успеть получить все необходимые документы для открытия 1 июня, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Я думаю, что 400 пляжей мы получим в этом году (к 1 июня - ИФ). Соответственно, 10-12% у нас в зоне риска", - сказал Волченко на заседании правительства Крыма во вторник.

Всего в этом курортном сезоне в Крыму должны быть открыты 460 пляжей, на 14 объектов больше прошлогоднего показателя. Ответственность за их работу несут муниципальные власти, напомнил министр.

Как уточнил Волченко журналистам, проблемы по подготовке пляжей к сезону являются точечными, а динамика этой работы "значительно лучше, чем в прошлом году".

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

В первом квартале 2019 года Крым посетили 350 тысяч туристов - на 33% больше прошлогоднего. На майские праздники число гостей достигло 302 тысячи, на 40% больше.