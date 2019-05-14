Жертв авиакатастрофы в "Шереметьево" похоронят в Мурманской области 15 мая

14.05.19 12:50

Фото "Интерфакса"

14 мая. Interfax-Russia.ru - Похороны 12 погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево" пройдут в Мурманской области 15 мая, сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения региона Владимир Гусев.

"По предварительной информации, тела 12 погибших планируется захоронить в Мурманской области, из них в Мурманске - восемь, одного - в Ковдоре, двоих - в Полярных Зорях и одного - в Кандалакше", - сказал Гусев во вторник на заседании штаба по оказанию помощи погибшим и пострадавшим в результате катастрофы SSJ-100 5 мая.

Он добавил, что еще 15 погибших будут погребены в восьми субъектах РФ.

По данным чиновника, во вторник на совещании в Москве решается вопрос по срокам и порядку отправки тел погибших. Уже известно, что свидетельства о смерти будет оформлять ЗАГС Москвы, бланки заявлений в "Аэрофлот" для отправки "груз 200" подготовлены.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на заседании сообщил, что по состоянию на вечер понедельника семьи 19 погибших получили выплаты от Заполярья.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.