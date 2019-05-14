Boeing 737 с неубранными шасси благополучно сел во "Внуково"

14.05.19 12:53

© РИА Новости. Максим Блинов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажирский Boeing ЮТэйр, у которого после вылета в Милан не убрались шасси, вернулся во "Внуково", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командир Boeing 737 после вылета из Внуково в Милан доложил о невозможности убрать стойки шасси из-за технической неисправности и попросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

В свою очередь в авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит лайнер, "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.

"После взлета во Внуково у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту самолета находятся 109 пассажиров.