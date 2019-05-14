Начальник полиции Белгорода уволен за вождение в пьяном виде

14.05.19 13:10

© РИА Новости. Вадим Жернов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Одного из руководителей УМВД России по городу Белгороду уволили со службы за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области во вторник.

По сообщениям местных СМИ, уволен заместитель начальника УМВД России по Белгороду - начальник полиции города Сергей Власенко.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Согласно комментарию пресс-службы регионального УМВД, "11 мая сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц Белгорода автомобиль "Ford Focus". В ходе общения с водителем инспекторы заподозрили, что он нетрезв. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, в отношении водителя также составили административный протокол, по которому ему грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 года до 2-х лет и штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Власенко был приговорен к 1,5 годам колонии по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) за то, что незаконно пытался получить жилье по госпрограмме, имея два жилых дома. В 2015 году он был полностью оправдан и восстановлен на службе в полиции.