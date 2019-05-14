Росавтодор осенью 2021г начнет строительство участка трассы М-7 в обход Нижнекамска

14.05.19 13:12

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 мая. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (подведомственно Росавтодору) планирует приступить к строительству участка трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов осенью 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы организации.

По данным пресс-службы, государственный контракт с проектировщиком уже подписан.

"В рамках контракта подрядчик обязан в срок до 30 августа 2021 года произвести все необходимые изыскания, выбрать оптимальный маршрут трассировки и разработать проектную документацию. Новый участок протяженностью 89,4 км пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы республики. После прохождения всех необходимых согласований, учреждение сможет приступить к процедуре по определению подрядчика для реализации проекта", - говорится в пресс-релизе.

Согласно системе "СПАРК-маркетинг", контракт на проектирование был заключен с АО "Институт "Стройпроект" (Санкт-Петербург) на сумму 549,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новую дорогу предполагается проложить от участка трассы М-7 у города Мамадыш через Нижнекамский, Заинский, Тукаевский районы вновь до участка трассы М-7 за пределами города Набережные Челны. Дорога должна быть спроектирована протяженностью 89,4 км категории IБ с 4-мя полосами движения. Предполагается создание 6 транспортных развязок и 19 мостов, в том числе, одного большого через Каму протяженностью 2,2 км.

В материалах министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана отмечается, что в настоящее время движение автотранспорта на трассе М-7 в районе города Набережные Челны осложнено в связи с исчерпанием пропускной способности мостового перехода через реку Кама, расположенного на сооружениях Нижнекамской ГЭС, а также большой нагрузкой на улично-дорожную сеть города, через который следует транзитный транспорт. Отсутствие прямой автодорожной связи города Нижнекамск с федеральной автомобильной дорогой М-7 "Волга" также приводит к значительной потере времени при транспортировке грузов и пассажиров, следующих в западном направлении (Казань и в центральные регионы России).

"Обход городов позволит перенаправить часть транзитных грузов и сократить перепробег транспорта как минимум на 50 км",- говорится в материалах.

Татарстан за счет регионального бюджета ранее выполнил финансово-экономическое обоснование проекта и выделил три этапа строительства, что позволит ускоренно ввести в эксплуатацию наиболее востребованный участок автодороги от Мамадыша с мостовым переходом через Каму. По расчетам, стоимость строительства дороги составит 71,4 млрд рублей в ценах 2018 года.