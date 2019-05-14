Власти Удмуртии проведут экспертизу пострадавшей от пожара заводской башни

14.05.19 13:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 мая. Interfax-Russia.ru - Экспертиза пострадавшего прошлым летом от пожара главного корпуса оружейного завода в центре Ижевска оценивается в 12 млн рублей, сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

"Необходимо провести экспертизу - научную, строительную - большую такую системную работу, это удовольствие порядка 12 млн руб. стоит", - сказал Соловьев журналистам во вторник.

Он уточнил, что экспертиза позволит понять состояние здания, сделать вывод о том, как его можно использовать в дальнейшем, и при наличии средств приступить к ремонтным работам.

В марте сообщалось, что власти Удмуртии намерены обратиться в Росимущество с просьбой передать главный корпус оружейного завода в безвозмездное пользование Национальному музею республики, прорабатываются варианты его дальнейшего использования.

Днем 3 июля 2018 года произошел пожар в башне главного корпуса оружейного завода, никто не пострадал, но с башни упал шпиль - символ города.

Главный корпус оружейного завода является одним из старейших зданий Ижевска. Он долгое время был основным производственным зданием Ижевского оружейного завода, вокруг которого вырос город, и на базе которого появился концерн "Калашников".

Строительство главного корпуса было начато в 1808 году по проекту архитектора Семена Дудина и в целом завершено в 1815 году. Корпус стал первым в Европе многоэтажным производственным зданием.

Башня главного корпуса является одним из символов города. Здание не эксплуатируется. Ранее оно принадлежало заводу "Ижмаш" (ныне - концерн "Калашников"), в настоящее время - в федеральной собственности.

В 1995 году главный корпус оружейного завода был внесен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, как уникальное произведение промышленной архитектуры, в котором отразились лучшие черты русского классицизма.