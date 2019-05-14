Четыре мобильных тира установят в Сочи в рамках подготовки к ЧМ по стрельбе

14.05.19 13:22

© РИА Новости. Саид Царнаев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Президент Федерации практической стрельбе из пневматического оружия России Михаил Гущин считает, что у российских спортсменов есть все шансы выиграть Чемпионат мира в 2021 году, который пройдет в Сочи.

"У нашей стрельбы женское лицо: действующий чемпион мира по стрельбе из серийного пистолета из карабина Анастасия Черненко; трехкратная чемпионка мира Мария Гущина. Она - единственная в мире женщина, стреляющая за мужскую сборную, также чемпионка мира. У нас есть яркие звезды, такие как Павел Торгашов. У нас достаточно подготовленная команда и есть все шансы выступить на ЧМ на высоком уровне", сказал агентству "Интерфакс " Гущин во вторник.

Он отметил, что в 2018 году российская команда достойно выступила на ЧМ в Гонконге.

"Сегодня Сочи совместно с Федерацией делает все необходимое для проведения ЧМ на высоком уровне. Мы будем открывать новые секции, создавать тиры. В Сочи мы установим четыре мобильных тира, проведем ряд различных мероприятий", - подчеркнул Гущин.

По его словам, на протяжении пяти лет Федерация ежегодно получаем призы международной конфедерации за наиболее динамичный рост числа членов.

"У нас огромный интерес и число желающих стрелять. Самое главное - научить детей безопасному обращению с оружием. И привить им правильное отношение к оружию", - заверил президент.

По его словам, в настоящее время "бюджет ЧМ-2021 пока еще просчитывается".

В 2018 году Россия выиграла право на проведение очередного чемпионата мира по практической стрельбе из пневматического пистолета.