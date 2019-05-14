Центр единоборств, трасса картинга и тир появятся в парке "Патриот" в Туле

14.05.19 13:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 мая. Interfax-Russia.ru - Вторая очередь регионального парка "Патриот" в Туле предусматривает новые спортивные сооружения и зоны семейного отдыха, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании в облправительстве.

"8 мая в Туле открылась первая очередь парка "Патриот". Его развитие будет продолжено согласно плану. В городе появилось новое пространство, которое будет не только центром военно-патриотического воспитания молодежи, но и местом семейного отдыха", - приводит пресс-служба облправительства слова А.Дюмина.

"В ближайших планах - строительство современного тира, прорабатывается вопрос строительства трассы картинга и инфраструктуры для семейного отдыха", - отметил губернатор.

Также планируется строительство Центра единоборств.

"Эти проекты будут реализованы за счет внебюджетных источников. Для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет и направлять средства на решение социальных вопросов - демографии, здравоохранения, образования", - подчеркнул А.Дюмин.

Первый региональный военно-патриотический парка культуры и отдыха "Патриот" располагается напротив Суворовского военного училища и в зоне нового жилого микрорайона. На территории парка находится конгресс-центр, смонтированы 4 тенто-мобильных устройства, где широко представлена военная техника прошлых лет, современные образцы продукции военного назначения тульских оборонных предприятий, ретро-автомобили и интерактивная краеведческая выставка. Здесь также размещены кластер военно-тактических игр, кафе "Вежливые люди", детские площадки. Также на территории парка планируется размещать временные выставочные экспозиции.