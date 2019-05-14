Козак возглавил правкомиссию по ТЭК вместо Дворковича

14.05.19 13:30

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак возглавил правительственную комиссию по вопросам топливно-энергетического комплекса вместо бывшего курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Состав правкомиссии сократился с 40 до 38 человек. В президиум комиссии помимо действующих участников вошли: глава Ростехнадзора Алексей Алешин, помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов, главный исполнительный директор "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, первый замглавы Минприроды Денис Храмов, заместитель министра финансов Илья Трунин, замглавы Минтранса Юрий Цветков. Вместо главы Минпромторга Дениса Мантурова в президиум правкомиссии вошел его заместитель - Василий Осьмаков.

В правкомиссию также входят главы крупнейших нефтегазовых и нефтехимических компаний РФ, губернаторы, представители профильных ведомств.