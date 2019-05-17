Глава Екатеринбурга готов провести независимый опрос по строительству храма

17.05.19 11:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 мая. Interfax-Russia.ru - Проведение референдума на тему строительства храма в центре Екатеринбурга займет слишком много времени, лучше провести опрос населения, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский журналистам в пятницу.

"Если мы уходим в референдум, (ожидается - ИФ) год подвешенной ситуации. Это более чем серьезная подготовка, это более чем серьезные затраты. Поэтому сейчас максимальные усилия надо направить на то, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности был максимально корректным", - полагает Высокинский.

Он отметил, что в настоящее время городские власти определяются, как и в какой форме проводить этот опрос и среди кого: жителей всего города или только его центра.

"Это может быть и весь центр, и жители окрестностей. Хотя это городской центр и это общая тема", - добавил градоначальник.

Накануне президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Екатеринбурге, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и в этой связи "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - заявил Путин.

В мэрии Екатеринбурга после слов президента РФ сообщили, что готовы начать независимый опрос уже в пятницу.

Градоначальник уральской столицы в стою очередь уточнил, что деньги на проведение опроса по поводу строительства храма выделит городской бюджет.

"Для того, чтобы обеспечить максимальную легитимность процесса, будет платить бюджет", - сказал Высокинский журналистам в пятницу.

По его словам, опрос должна проводить организация, которая обладает соответствующими полномочиями и опытом, ее выберут депутаты.

"Я вас уверяю, что одной лицензии на социологию и опыта проведения опросов будет недостаточно. Если пойдем по 44-му федеральному закону, месяца на полтора-два повиснет, потому что в ФАС сходим, потом еще куда сходим. Я думаю, решение это будут принимать депутаты", - заключил Высокинский.

"Весь необходимый государственный контроль процедур будет задействован", - добавил глава города.

Вопрос о том, кто примет участие в опросе, в настоящее время решается совместно с юристами, сказал Высокинский.

"Точно совершенно, это не жители соседних домов - это шире", - пояснил он, отметив, что власти города планируют максимально распространить информацию об опросе.

"Надо информацию об объявленном опросе не просто разместить на сайте и ждать, ее надо пошире в СМИ подавать. (...) Сегодня нужно обеспечить процесс, чтобы никто из горожан не мог сказать: "Мне не дали возможность", - сказал Высокинский.

Также градоначальник сообщил о намерении встретиться с теми жителями города, которые участвуют в несогласованных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади.

"Мы завтра (18 мая - ИФ) в 11:00 (9:00 мск) будем встречаться. (...) Сделаем так, чтобы граждане могли видеть эту дискуссию", - сказал Высокинский журналистам в пятницу, уточнив, что в интернете будет вестись трансляция этой встречи.

Он добавил, что на встрече с участниками протеста вечером 16 мая договорился с одним из активистов, что он организует группу из 30 человек, которые придут на дискуссию в администрацию к главе города.

"Договорились, что приведет 30 человек. (...) Вчера вести дискуссию в сквере было достаточно сложно. (...) Дискуссия должна вестись в цивилизованной обстановке", - отметил Высокинский.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.