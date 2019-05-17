Черный список пополнится: Россия не оставит без ответа новые санкции США
  
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В Росгвардии заявили, что санкции США против чеченского спецназа не скажутся на работе ведомства

© РИА Новости. Николай Хижняк
17 мая. Interfax-Russia.ru - Включение чеченского СОБР "Терек" в американские санкционные списки не скажется на его работе и работе Росгвардии в целом, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Санкции США против чеченского подразделения специального назначения "Терек" никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава, высоком авторитете подразделения среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, а также среди граждан. Также не скажется на деятельности Росгвардии в целом", - сказал Грибакин в пятницу "Интерфаксу".

Однако, по его словам, такое решение не способствует укреплению международного сотрудничества в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, особенно в вопросах противодействия международному терроризму.

Накануне власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек". В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов. Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева, Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил "Интерфаксу", что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

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