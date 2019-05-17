Работу стивидоров, не перешедших на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят в Приморье

17.05.19 11:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Приморского края обещают остановить работу стивидорных компаний, которые в 2020 году не перейдут на закрытую перевалку угля.

"Эту работу нужно выполнить в срок. За полгода вы должны показать результат, который увидят люди и соответствующие контрольные структуры. Работа стивидорных компаний по перевалке угля, не выполнивших поручение президента в 2020 году, будет остановлена. Открытой перевалки угля в городе не будет", - заявил на встрече со стивидорными компаниями в приморской Находке губернатор Приморского края Олег Кожемяко, которого цитирует пресс-служба администрации региона.

Проблема загрязнения угольной пылью в приморском городе Находка активно обсуждается последние несколько лет. В 2017 году она обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особо актуальна эта проблема для порта Находка, где сейчас работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям и покрывает улицы.

Пресс-служба администрации Приморья сообщала, что стивидоры в Находке направят более 1,5 млрд рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах. Соответствующие соглашения власти региона подписали с руководителями девяти компаний, отправляющих уголь на экспорт.