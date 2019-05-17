100-летие Муромского историко-художественного музея отметят в Москве и Владимирской области

17.05.19 11:13

Фото с официального сайта Муромского историко-художественного музея

17 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественный мероприятия, посвященные вековому юбилею Муромского историко-художественного музея, одного из ведущих музеев Владимирской области и России, проходят в эти дни во Владимирской области и в Москве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, в московском Музее русской иконы открылась выставка уникального памятника иконописи из коллекции Муромского историко-художественного музея. Здесь представлено самое раннее соборное изображение всех муромских чудотворцев в окружении 40 клейм с житием святых благоверных Петра и Февронии.

Основные праздничные мероприятия пройдут непосредственно в Муроме.

18 мая состоится торжественное открытие здания нового фондохранилища Муромского музея, презентация книги "Музейный век. К столетию Муромского музея" и выставки "Легенды музейного века". А вечером там пройдут мероприятия Всероссийской акции "Ночь музеев".

У истоков Муромского историко-художественного музея стояли Муромское научное общество и Кружок любителей естествознания, заложившие основу коллекций. А экспозиции музея открылись в родном доме Владимира Зворыкина - уроженца Мурома, создателя современного телевидения, всемирно известного изобретателя, чье 130-летие со дня рождения также отмечается в 2019 году.

Первыми руководителями учреждения стали академик живописи, ученик Ильи Репина Иван Куликов и будущий доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Жадин. Им удалось сохранить предметы древнерусского искусства из закрывающихся храмов, включая уникальные памятники почитания святых Петра и Февронии Муромских, собрание графов Уваровых из национализированного имения, частные коллекции муромских собирателей старины.

Собрание музея насчитывает около 100 тыс. предметов, отличается богатством и многообразием художественных, исторических, археологических и других коллекций. Музей экспонирует коллекции, ежегодно участвует в крупных выездных выставочных проектах, география которых охватывает всю Россию. Именно с выставки Муромского музея начался проект "Коллекционируя Россию", представляющий жителям Дальнего Востока собрания музеев средней России и служащий укреплению национальной идентичности.

10 лет назад Муромскому историко-художественному музею был присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области. Ежегодно учреждение принимает свыше 50 тыс. посетителей.