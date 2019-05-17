Ставропольский край ожидает к 2024г роста инвестиций до 250 млрд рублей

17.05.19 11:16

© РИА Новости. Владимир Трефилов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в экономику Ставропольского края к 2024 году может вырасти до 250 млрд рублей, заявил губернатор региона Владимир Владимиров на заседании краевого парламента в пятницу.

"К 2024 году планируется увеличить объём инвестиций в основной капитал до 250 млрд рублей. Напомню, в минувшем году объем инвестиций в основной капитал составил 158,2 млрд рублей (рост к уровню 2017 года на 2,4% - ИФ)", - сказал Владимиров в послании депутатам, отчитываясь перед парламентом об итогах работы в 2018 году и задачах на предстоящий период.

Таким образом, к 2024 году инвествложения будут увеличены в 1,6 раза.

Глава края напомнил, что за последние 5 лет в экономику Ставропольского края было инвестировано 690,4 млрд рублей.

Ранее со ссылкой на Минэкономразвития региона сообщалось, что власти Ставрополья в 2019 году ожидают роста инвестиций на 7,5% - до 170 млрд рублей.