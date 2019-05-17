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17.05.19 11:18

В Крым из западных регионов РФ перебазированы 10 вертолётов армейской авиации

© РИА Новости. Александр Вильф
17 мая. Interfax-Russia.ru - Боевые и транспортные вертолёты Ми-28Н, Ми-24, Ми-8МТВ-5 перебазированы на военный аэродром в Крыму для участия во Всеармейском конкурсе "Авиадартс", сообщает Западный военный округ (ЗВО).

"Участникам конкурса предстоит поразить свыше 30 различных мишеней для применения управляемого и неуправляемого ракетного, стрелково-пушечного, бомбового и артиллеристского вооружения вертолётов", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Также экипажам вертолётов армейской авиации предстоит выполнять задания по технике пилотирования, преодолевать современные средства противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Корнет-ЭС".

"Всеармейские соревнования по воздушной выучке "Авиадартс" пройдут в период с 24 мая по 8 июня на авиационном полигоне "Чауда", расположенном в Крыму. Всего в соревнованиях примут участие более 70 лучших авиационных экипажей Вооружённых сил РФ", - сказано в сообщении.

По данным штаба округа, в Крым перебазированы "более десяти боевых и транспортных вертолётов, в Феодосию прибыло свыше 50 человек лётного и инженерно-технического состава от Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО".

Уточняется, что экипажи вертолётов Ми-28Н, Ми-24 и Ми-8МТВ-5 совершили перелёты с аэродромов "Пушкин" (Санкт-Петербург), "Вязьма" (Смоленская область) и "Остров" (Псковская область).

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