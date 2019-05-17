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17.05.19 11:22
Карта сезонных кафе создана в Москве
На ней отмечены все кафе с летними верандами. Карта интерактивна и содержит около 2,9 тыс. адресов. Больше половины из них работает в Центральном округе Москвы.
Планируется, что с помощью карты москвичи смогут заранее выбрать ближайшее к ним кафе, если воспользуются фильтром в функции поиска.
К каждой точке на карте прилагается описание, из которого можно узнать не только название заведения, его точный адрес, но и площадь летней веранды.
Летние веранды в городских кафе в этом году открылись 1 апреля, они продолжат работать до 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно.
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