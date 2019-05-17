РФ может возобновить выплаты в Совет Европы, если делегации обеспечат полноценное участие

17.05.19 12:25

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

17 мая. Interfax-Russia.ru - Россия готова возобновить выплату взносов в Совет Европы при условии полноправного участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Думаю, этот вопрос будет решаться в рабочем порядке между руководством ПАСЕ и российским МИД. Мы готовы, если будет полноправное участие - как любой делегации", - сказал В.Джабаров "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос, заплатит ли Россия за участие в ПАСЕ в этом году.

Он не стал комментировать, будет ли Россия выплачивать взносы за прошлые годы, когда делегация от страны не участвовали в работе ПАСЕ.

По словам Джабарова, Российская делегация может быть направлена на сессию ПАСЕ при условии равноправного участия, как об этом заявил Комитет министров Совета Европы.

"Появляются основания, если не будет никаких ограничений, направить нашу делегацию для участия в работе ПАСЕ", - сказал он.

Он также добавил, что решение об этом будет приниматься российскими властями.

"Я так понимаю, решение идет по чрезвычайной процедуре, без ограничения прав РФ, в этой ситуации мы говорили, что готовы работать. Мы никогда не хотели отказываться от этой площадки. Будет здорово, если будет сохранена старейшая европейская организация", - сказал сенатор.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В пятницу Комитет министров Совета Европы по итогам своего заседания в Хельсинки распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии Парламентской ассамблеи. "Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорится в заявлении.

Одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, отмечается в документе. "Министры приветствуют участие всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в следующем июне, с учетом важности выборов Генерального секретаря и судей ЕСПЧ", - говорится в заявлении.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что заявление Комитета министров Совета Европы о равноправном участии всех стран-членов в деятельности Парламентской ассамблеи СЕ будет обсуждаться на заседании бюро ПАСЕ, предположительно, на следующей неделе. По его словам, предполагается, что в ПАСЕ должны согласиться с данным заявлением Комитета министров, "и если так и будет, они определят последовательность дальнейших действий".

"Какой она будет - предстоит увидеть", - отметил сенатор.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что неучастие российской делегации в предстоящих выборах генерального секретаря Совета Европы будет иметь далеко идущие последствия.

"Впереди выборы генерального секретаря. Очевидно, что неучастие в них российской делегации будет иметь далеко идущие последствия", - сказал министр, выступая на 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.

Текст выступления С.Лавров размещён на сайте МИД РФ.