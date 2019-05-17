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Японский сад появился в нацпарке Плещеево озеро

Фото с официального сайта нацпарка "Плещеево озеро"
17 мая. Interfax-Russia.ru - Первая этнокультурная ландшафтная экспозиция открылась в дендрологическом саду национального парка "Плещеево озеро".

"Экспозиция спроектирована в стиле японских чайных садов. Она имеет четыре основных декоративных периода, соответствующих временам года", - сообщает пресс-служба нацпарка.

Японский сад в нацпарке появился на базе географического отдела "Япония. Китай", который был основан в 1980-е годы.

Над созданием ландшафтной экспозиции работали на протяжении пяти лет. Одной из главных задач, которую предстояло решить специалистам при встраивании японского сада, было сохранение всех деревьев.

"В японских садах очень важную роль играет ландшафт. А так как в дендросаду он достаточно ровный, то перед ландшафтными архитекторами встала задача тщательного планирования рельефа. При этом провести работы максимально щадящие, с учетом имеющихся местных растений, включить их в демонстрацию", - отмечают в нацпарке.

В результате японский сад появился на площади 0,4 га, к уже имевшимся 32 таксонам деревьев и кустарников добавились 20 новых.

"Различные сакуры, клен вееровидный, ирис сибирский, сосна горная, туя; кустарники: бересклет, лапчатка даурская, рододендрон, пионы древовидные и другие. Для имитации воды вдоль сухого ручья, где проходит мост Яцухаси, высажены ирисы", - говорится в сообщении.

В нацпарке "Плещеево озеро" отмечают, что наиболее красив японский сад в период цветения косточковых растений, то есть сейчас.

После появления сада в нацпарке появится новый экскурсионный маршрут и регулярно будут проходить тематические занятия.

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