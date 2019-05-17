Рекордных размеров омлет изготовят на фестивале "ЯйцеФест" в Подмосковье

17.05.19 12:41

© РИА Новости. Антон Вергун

17 мая. Interfax-Russia.ru - Гастрономический фестиваль состоится в Павловском Посаде 18 мая, на празднике планируют приготовить омлет, который войдет в книгу рекордов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"На территории музейно-выставочного комплекса "Княжий двор" 18 мая состоится гастрономический фестиваль "ЯйцеФест". (...) Гости праздника примут участие в оценке рекордного омлета, который будет изготовлен к 175-летию Павловского Посада", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" сообщили, что омлет размером метр на метр войдет в Книгу рекордов Подмосковья, его приготовят из 175 яиц.

Фестиваль начнется в 11:00.

В прошлом году мероприятие посетили около тысячи человек.