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17.05.19 12:41
Рекордных размеров омлет изготовят на фестивале "ЯйцеФест" в Подмосковье
"На территории музейно-выставочного комплекса "Княжий двор" 18 мая состоится гастрономический фестиваль "ЯйцеФест". (...) Гости праздника примут участие в оценке рекордного омлета, который будет изготовлен к 175-летию Павловского Посада", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" сообщили, что омлет размером метр на метр войдет в Книгу рекордов Подмосковья, его приготовят из 175 яиц.
Фестиваль начнется в 11:00.
В прошлом году мероприятие посетили около тысячи человек.
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