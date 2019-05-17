Песков: РФ заинтересована в работе в СЕ и в ПАСЕ, но на равноправных условиях

17.05.19 12:55

© РИА Новости. Владимир Сергеев

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Москве подтвердили заинтересованность в работе в органах Совета Европы, но на условиях равноправия.

"Позиция РФ была абсолютно исчерпывающей. Она понятна и последовательна: Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может быть реализована только на равноправной основе", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии стран-участниц организации.

По словам Пескова, речь идет "о полноправном и равноправном участии российской делегации во всех механизмах".

"В ином случае, конечно, о сотрудничестве говорить вряд ли возможно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в Хельсинки, где проходит заседание КМСЕ, находиться глава МИД РФ Сергей Лавров, который даст все необходимые оценки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации.

"Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", - сказал С.Лавров, выступая на министерской сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу.

Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".

"Ценим тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, системы органов исполнения наказания, решение многих других гуманитарных вопросов", - подчеркнул С.Лавров.

Министр также выразил сожаление тем, что "в силу неконструктивной позиции ряда делегаций не удалось вывести главные документы нынешней сессии на уровень консенсусной поддержки".

"Однако очевидно, что решение о правах и обязательствах, против которого выступили лишь несколько стран-членов, открывает путь к разрешению нынешнего кризиса в нашей организации на прочной основе ее Устава, который, подчеркну особо, обязаны соблюдать не только государства-члены, но и сами уставные органы. Теперь - слово за ПАСЕ", - заявил С.Лавров.

Ранее в пятницу Комитет министров Совета Европы по итогам своего заседания в Хельсинки распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии Парламентской ассамблеи. "Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорится в заявлении.