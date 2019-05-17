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17.05.19 12:59
Церемония прощания с Доренко прошла на Троекуровском кладбище в Москве
На церемонию прощания приехали ведущие медиаменеджеры страны, коллеги и друзья Доренко. Среди них первый замглавы администрации президента Алексей Громов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и другие.
Громов выразил слова соболезнования семье и близким журналиста.
"Все это несправедливо. Слишком рано. Это огромная потеря для российской журналистики. Он задавал тон, несмотря на все расхождения. В общем, конь наскоку и птица влет!" - отметил в свою очередь Венедиктов.
"Кто-то говорит, что не мог Сергея представить себе дряхлым стариком или немощным, я вот могла себе представить в коляске, а то, что произошло - этого я совсем не ожидала", - сказала соведущая Доренко на радиостанции "Говорит Москва" Анастасия Оношко.
Люди принесли цветы, венки и свечи. Многие плакали и говорили слова поддержки семье журналиста: вдове Юлии, сыну Прохору, дочерям Екатерине и Ксении,
По завершении церемонии прощания звучали аплодисменты.
Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет.
Соболезнования родным и близким умершего выразили коллеги по цеху, общественные и политические деятели, в том числе президент России Владимир Путин.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. Между тем, дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина поставили под сомнение выводы экспертов и обратились в полицию, так как считали, что он мог быть отравлен. В результате прощание с ним, намеченное на 12 мая, было отложено до получения результатов полной биолого-химической экспертизы.
Юлия Доренко сообщила, что он несколько раз проходил обследования сердца и знал о том, что у него аневризма аорты, опубликовав медицинские документы, подтверждающие ее слова.
15 мая стало известно, что эксперты не обнаружили признаков отравления журналиста, и его смерть имела естественный характер.
Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи 18 октября 1959 года.
В 1982 года окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, после чего работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.
Начал работать на телевидении с 1985 года. Доренко проработал корреспондентом испанской службы новостей телеканала CNN.
Был политическим обозревателем ВГТРК, работал ведущим программы "Вести", затем вел программы "Новости", "Время" на Первом канале, также работал с каналом НТВ.
В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его авторской программы поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.
С 2004 по 2008 гг. был постоянным участником программы на "Эхо Москвы" "Особое мнение". В 2005-2008гг. вел утреннюю разговорную программу "Разворот" на "Эхе Москвы". С 2013 года был приглашен в качестве временно приглашенного ведущего этой программы.
Доренко являлся главным редактором радиостанции "Русская служба новостей" (2008-2013гг).
С 2012 года стал вести видеоблог на YouTube, был активным блогером, его никами были rasstriga и pastushok.
В 2014 году создал радиостанцию "Говорит Москва", был ее главным редактором и ведущим программы "Подъем".
Был членом КПРФ. Вступил в нее в 2003 году, а о выходе из нее объявил в 2012 году.
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