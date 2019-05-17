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17.05.19 13:23

Предприятия теплоэнергетики Алтайского края в 2019г направят на подготовку к зиме 6,8 млрд руб

© РИА Новости. Максим Богодвид
17 мая. Interfax-Russia.ru - Предприятия теплоэнергетики Алтайского края в 2019 году направят на развитие энергетического комплекса региона порядка 6,8 млрд рублей, сообщил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин на заседании правительства региона в пятницу.

Так, организации электроэнергетики оценивают свои вложения в ремонт почти в 3 млрд рублей, капитальные вложения - почти в 3,8 млрд рублей.

"Предприятиями генерации и теплосетевыми предприятиями в период подготовки к осенне-зимнему периоду планируется ремонт на общую сумму около 2,1 млрд рублей, что на 31% превышает уровень прошлого года, капвложения - 2 млрд рублей, или в 2 раза больше уровня прошлого года", - сказал Климин.

По его словам, электросетевые компании в этом году намерены отремонтировать порядка 9 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения и 2 тыс. 793 подстанций всех типов. Предприятиям теплоэнергетики предстоит отремонтировать 63 объекта, включая 41 котлоагрегат и 22 турбоагрегата.

Оценивая итоги прохождения осенне-зимнего периода в период 2018-2019 годов, министр отметил, что в отопительный сезон на объектах электросетевого хозяйства было зафиксировано 99 аварийных отключений электроэнергии на более чем 3 часа, что на треть ниже предыдущего периода. Количество отключенных потребителей снизилось почти на 18%.

Несмотря на снижение количества случаев повреждений на тепловых сетях на 5%, на 14% увеличилось количество отключаемых от тепловой энергии потребителей. Это связано с тем, что порывы происходили на трубопроводах большего диаметра. Среди всех аварий в части теплоснабжения наибольшее их количество было зафиксировано на ТЭЦ города Яровое", - сказал Климин.

Также значительное число нарушений отмечалось в Барнауле на сетях, переданных по концессионному соглашению "Сибирской генерирующей компании" (СГК). Для сокращения таких ситуаций СГК уже в этом году намерена приступить к реализации 10-летнего инвестпроекта по модернизации системы теплоснабжения города на сумму 7,8 млрд рублей.

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