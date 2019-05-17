Большинство россиян положительно относятся к деятельности президента Путина

17.05.19 13:41

© РИА Новости. Валерий Мельников

17 мая. Interfax-Russia.ru - Почти две трети россиян (62%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо справляется со своей работой, столько же сограждан доверяют главе государства (24% полностью доверяют, 38% - скорее доверяют), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Недовольны деятельностью Путина 26% россиян, не доверяют ему 31% опрошенных. В случае, если выборы главы государства состоялись бы в ближайшее воскресенье, за действующего президента проголосовали бы 49%, отмечают социологи ФОМ.

Согласно результатам опроса, деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева положительно оценивают 30% опрошенных, противоположной точки зрения придерживаются 48% участников опроса. Доверяют председателю правительства 32% респондентов (11% "полностью доверяют", "скорее доверяют" - 21%), не доверяют 60% опрошенных (32% "безусловно не доверяют", 28% - "скорее, не доверяют").

Опрос был проведен 11-12 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ.