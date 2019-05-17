До 24 градусов потеплеет в Петербурге на выходных

17.05.19 13:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 мая. Interfax-Russia.ru - На предстоящих выходных в Петербурге и Ленинградской области сохранится сухая и малооблачная погода, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

В регионе ожидается восточный ветер 2-7 м/с. В Ленинградской области ночью температура воздуха в выходные понизится до плюс 5 градусов, а днём поднимется до плюс 24. Аналогичная погода ожидается и в Петербурге: ночью не выше плюс 9, днём - до 24 градусов.

Фон атмосферного давления прогнозируется повышенный, будет колебаться в пределах 770 мм ртутного столба, отметили в Гидрометцентре.