Алтайский губернатор предложил повысить зарплаты бюджетникам в регионе на 15%

17.05.19 13:54

17 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в региональный парламент законопроект, предполагающий увеличение зарплат работникам бюджетной сфере, сообщает в пятницу пресс-центр регионального управления печати и массовых коммуникаций.

"Законопроект будет рассмотрен депутатами регионального парламента 30 мая. В случае его принятия на повышение зарплат бюджетникам из краевой казны будет направлен 1,575 млрд рублей. Увеличение на 15% размера содержания муниципальных служащих края состоится на всех уровнях: сельском, районном и городском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарплату предложено поднять медицинским работникам, учителям и воспитателям в дошкольных учреждениях, преподавателям, научным сотрудникам, работникам культуры.

"Необходимость дополнительного выделения средств на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы губернатор обозначил во время годового отчета перед депутатами. Были подготовлены поправки в закон о краевом бюджете", - подчеркивается в пресс-релизе.

Предстоящая корректировка бюджета позволит выделить дополнительные средства еще на несколько направлений: проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях, реализация региональной адресной инвестиционной программы и финансовая помощь муниципалитетам.