Тюменская область направит до 7,2 млрд руб на завершение строительства больницы в Нижневартовске

17.05.19 14:05

© РИА Новости. Илья Московец

17 мая. Interfax-Russia.ru - Управление госзакупок Тюменской области объявило аукцион на поиск подрядчика для выполнения строительства первой очереди центральной больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске (ХМАО).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млрд 227,325 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Тюменской области.

Заявки на конкурс принимаются до 3 июня, торги назначены на 10 июня. Согласно конкурсной документации, победителю предстоит завершить строительство объекта в течение двух лет с даты подписания контракта.

По данным сайта думы ХМАО, депутаты которой следят за ходом строительства больницы, возведение первой очереди объекта началось еще в 2010 году, срыв сроков сдачи работ подрядчиками привел к затягиванию процесса строительства, а впоследствии - и к расторжению с ними контрактов. В 2016 году строительство объекта приостанавливалось в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

Строительство второй очереди больницы в настоящее время ведет ООО "Версо-Монолит", завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тюменская область в рамках программы "Сотрудничество" финансирует инфраструктурные объекты в ХМАО и ЯНАО за счет переданных в бюджет региона части доходов от налога на прибыль организаций, собираемого на территории автономных округов.