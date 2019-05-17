Власти Севастополя готовы начать строительство трех медучреждений в 2019 году

17.05.19 14:17

Фото Александра Левчука

17 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера в Севастополе начнется в этом году, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства города в пятницу.

"Ранее правительством Севастополя пройдены все необходимые процедуры по включению этих важных объектов в ФЦП социально-экономического развития регионов Крымского полуострова, разработке проектно-сметной документации", - уточнили в пресс-службе.

Согласно федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года", стоимость инфекционной больницы на 200 коек - 2,6 млрд рублей, больницы скорой медицинской помощи на 393 койки и 400 посещений в смену - 5,3 млрд рублей, многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера на 150 коек - 4 млрд рублей.

Строительство медицинских объектов в Севастополе обсуждалось 16 мая на медиафоруме независимых региональных СМИ ОНФ. Одна из его участниц заявила, что начало работ затягивается. В ответ на это президент России Владимир Путин напомнил, что в Крыму завершается строительство многопрофильной больницы, которая должна обеспечить интересы, в том числе и Севастополя.

"Что касается Севастополя, то я обязательно вернусь к этому: средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи", - сказал Путин.

Он отметил, что если выделяемых средств недостаточно, то их сумма может быть увеличена, но "надо только понять, как расходуется то, что уже выделено".