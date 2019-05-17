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17.05.19 14:25

Третья в этом году акция "День без турникетов" в Москве соберет порядка 6 тыс. человек

© РИА Новости. Владимир Астапкович
17 мая. Interfax-Russia.ru - Порядка 6 тыс. человек посетят третью в этом году акцию "День без турникетов", которая посвящена народному бизнесу, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Эта акция посвящена народному бизнесу, мануфактурам, она позволяет показать, как организуется бизнес, иногда семейный. В этот раз у нас 40 площадок, мы ожидаем пять-шесть тысяч участников", - сообщил Фурсин журналистам в пятницу.

По его словам, в ходе акции, которая пройдёт с 16 по 18 мая, также можно будет посетить и крупные компании.

"Мы предлагаем участвовать различным компаниям, от маленьких до самых больших. Даже в этой акции участвуют крупнейшие компании, которые начинали со стартапа, например, компания "Яндекс" сегодня открыла двери для людей и показала свои инновационные офисы или компания "Домодедово", - сказал глава департамента.

Фурсин полагает, что в этом году акцию, которая проходит каждые два месяца, посетят до 40 тыс. человек.

"Следующая акция пройдёт 4-6 июля, она будет посвящена креативной индустрии", - сказал он.

Первый в 2019 году "День без турникетов" прошел в Москве 7-9 февраля. Его девизом стало "Создаем будущее". Желающие посетили более 40 инновационных площадок, чтобы узнать о необычных бизнес-идеях и открыть для себя новые достижений науки и техники.

Акции "День без турникетов" проводятся в столице с 2012 года. За это время в них приняли участие свыше 82 тыс. человек и более 145 инновационных производств столицы.

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