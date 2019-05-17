На свалке в Мурманске нашли надгробные плиты с именами советских воинов

17.05.19 14:32

© РИА Новости. Макс Ветров

17 мая. Interfax-Russia.ru - В правительстве Заполярья создана комиссия для расследования ситуации с обнаружением в Мурманске на свалке надгробных плит с именами советских воинов, павших в Великую Отечественную войну, сообщил врио губернатора Андрей Чибис журналистам в пятницу.

По его словам, в комиссию вошли поисковики, общественники и ОНФ. Предполагается, что результаты работы комиссии будут представлены в пятидневный срок.

"Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны", - сказал Чибис.

В комитете по культуре и искусству Мурманской области отрицают, что найденные надгробия относятся к мемориалу Долина Славы и их появление на свалке связано с реставрацией на территории мемориального комплекса.

"Эти плиты не относятся к Долине Славы, сейчас выехала и работает комиссия из представителей военкомата, комитета по культуре, краеведческого музея, УКС (Управления капитального строительства Мурманской области - ИФ). Они точно установили, что эти плиты не относятся к стене памяти в Долине Славы", - заявила "Интерфаксу" заместитель председателя комитета Ирина Лисовая.

В четверг в социальных сетях и местных СМИ появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни погибших в Великую Отечественную войну на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске. Очевидцы высказали предположение, что выброшенные надгробия - результат реставрации в Долине Славы, после которой потомки павших воинов уже жаловались, что не могут найти место захоронения своих родных.

Мемориальный комплекс Долина Славы, посвященный воинам, погибшим при защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны, находится на правом берегу реки Западная Лица в 75 км от Мурманска. В 1941-1945 годах на этой территории велись ожесточенные бои за Кольское Заполярье, и она получила название "Долина смерти".

Первый памятник мемориального комплекса был открыт в 1969 году. В настоящее время комплекс включает в себя скульптурную группу "Два воина", памятник "Три штыка", монумент "Три знамени", мемориальную стену, танк "ИС-2", памятник Скорбящей Матери и воинское кладбище, где захоронено более 3 тыс. человек.