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Россия не станет размещать РСМД в регионах, где не будет аналогичных американских ракет

© РИА Новости. Валерий Мельников
17 мая. Interfax-Russia.ru - Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в тех регионах, где не будет аналогичных систем американского производства, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе общения с журналистами министра попросили обозначить позицию РФ и оценить степень угрозы в связи с размещением США ядерного оружия в Европе и подготовкой к его применению, а также спросили, подвергает ли Вашингтон опасности НАТО такими действиями.

"Мы будем заниматься этими разработками, если США поступят таким образом, а они таким образом поступают, но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Лавров.

Он напомнил о решении президента РФ Владимира Путина действовать зеркально в этом вопросе.

"2 августа этого года уже юридически США будут не приостановившими выполнение своих обязательств по договору (об РСМД - ИФ), а будут неучастниками этого договора, из-за чего он просто прекратит своё существование", - продолжил Лавров.

Он подчеркнул, что в Европе "никто не хочет повторения той истории, которая и послужила причиной подписания соответствующего договора".

"Мы готовы не размещать ничего из этой категории вооружений в тех регионах, где не появятся системы американского производства", - отметил министр.

"В пяти странах Европы, на их территории находится американское ядерное оружие, и в рамках совместной ядерной деятельности НАТО проводится обучение военнослужащих неядерных государств методам обращения с ядерным оружием. Это прямое и грубейшее нарушение договора о нераспространении этого оружия, на что мы всегда обращаем внимание", - добавил Лавров.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

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