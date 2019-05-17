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17.05.19 14:52

Новосибирский губернатор в 2018г увеличил доход вдвое, его супруга - в 53 раза

© РИА Новости. Владимир Сергеев
17 мая. Interfax-Russia.ru - Доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2018 году составил 8,9 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2017 году, следует из его декларации, опубликованной в пятницу на сайте правительства региона.

В списке находящегося в собственности губернатора имущества отсутствуют задекларированные годом ранее 1/2 квартиры площадью 78,3 кв. метра, автомобиль KIA Sorento, полуприцеп ЛАВ и снегоход Yamaha.

По данным на 31 декабря 2018 года, Травникову по-прежнему принадлежат квартира в 40 кв. метров и 1/4 квартиры общей площадью 122,3 кв. метра, три гаражных бокса и автомобиль Nissan X-Trail.

Жена губернатора Новосибирской области Людмила Травникова в 2018 году заработала около 1 млн рублей, что почти в 53 раза превышает ее доход за 2017 год. В списке ее собственности в новой декларации отсутствуют земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров и небольшой жилой дом.

Супруге главы региона, как и в 2017 году, принадлежит земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. метров и жилой дом в 85,7 кв. метра.

В пользовании семьи губернатора также находится квартира площадью 135 кв. метров.

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