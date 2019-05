Попавшая под санкции судоходная компания "Гудзон" просит поддержки у руководства страны

17.05.19 14:56

17 мая. Interfax-Russia.ru - Попавшая под санкции США судоходная компания "Гудзон" направила открытое письмо руководству страны с просьбой оказать господдержку из-за ухудшения финансового положения.

"Коллектив компании просит вас оказать государственную финансовую поддержку ООО "СК"Гудзон", а также предоставить возможность судам компании работать по государственным контрактам", - говорится в открытом письме компании, копия которого имеется у агентства "Интерфакс -Дальний Восток".

Отмечается, что из-за опасения вторичных санкций зарубежные и российские партнеры не заключают с компанией договоры. Это приводит к простоям судов, растущим расходам по их содержанию, задолженности по зарплате.

Руководство компании решило продать часть судов, чтобы рассчитаться с долгами.

В обращении подчеркивается, что потеря специализированного флота компании приведет к тому, что партнерам, включая ВМФ РФ, для перевозки тяжелых и негабаритных грузов, придется привлекать иностранные фирмы и их суда.

"Члены экипажей лишатся работы, а их рабочие места займут иностранные граждане, что приведет к негативным последствиям для моряков и для страны", - отмечается в письме.

Компания специализируется на перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов и плавучих объектов между портами Дальнего Востока, стран АТР.

Ранее суда "Гудзона" в Южной Корее столкнулись со сложностями. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят.

Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.