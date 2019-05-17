Путин: Боевые лазеры в XXI веке будут определять потенциал российской армии и флота

17.05.19 15:03

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

17 мая. Interfax-Russia.ru - Боевые лазерные комплексы тактического уровня созданы уже на практике, такие виды оружия практически на весь XXI век будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

Он подчеркнул, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня.

"Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал Путин.

В ходе совещания президент также предложил рассмотреть "первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

В начале совещания президент заметил, что серия военных совещаний завершается, и напомнил, что, согласно измененному формату, нынешний цикл был посвящен развитию и оснащению Воздушно-Космических сил.

"Предлагаю отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружений, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов", - сказал президент.