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17.05.19 15:12
Реставрация московского памятника Минину и Пожарскому займет около двух лет
"Сейчас проектная документация на стадии согласования в первую очередь с позиции разработки, экспертизы и согласования организации тех работ, которые будут происходить на площадке Покровского собора", - сказал Левыкин в пятницу на пресс-конференции, посвящённой развитию ГИМ.
Он отметил, что "реставрацию памятника планируется проводить именно на территории Покровского собора, а не перемещать его в какое-то другое место".
Реставрация начнется, по планам музея, в июне этого года и продлится около двух лет, уточнил Левыкин.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, известный также как храм Василия Блаженного, является филиалом ГИМ.
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