Реставрация московского памятника Минину и Пожарскому займет около двух лет

17.05.19 15:12

© РИА Новости. Александр Вильф

17 мая. Interfax-Russia.ru - Реставрацию памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому планируется провести на территории Покровского собора, сообщил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Сейчас проектная документация на стадии согласования в первую очередь с позиции разработки, экспертизы и согласования организации тех работ, которые будут происходить на площадке Покровского собора", - сказал Левыкин в пятницу на пресс-конференции, посвящённой развитию ГИМ.

Он отметил, что "реставрацию памятника планируется проводить именно на территории Покровского собора, а не перемещать его в какое-то другое место".

Реставрация начнется, по планам музея, в июне этого года и продлится около двух лет, уточнил Левыкин.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, известный также как храм Василия Блаженного, является филиалом ГИМ.