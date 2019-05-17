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Военный судоремонтный завод в Севастополе скоро перейдет в ОСК

© РИА Новости. Александр Астафьев
17 мая. Interfax-Russia.ru - Севастопольский 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ должен перейти в состав Объединенной судостроительной корпорации в ближайшее время, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Губернатор Севастополя сказал мне, что подходит к концу оформление федеральной собственности с последующей передачей в состав корпорации мощностей 13-го судоремонтного завода. Это последнее судоремонтное предприятие министерства обороны", - сказал Рахманов в интервью радиостанции "Звезда".

По его словам, в активе предприятия есть три сухих дока.

"Они все немолодые, но один из них очень приличных размеров", - сообщил президент ОСК. По его словам, он позволит проводить докование кораблей 1-го ранга и практически всех новых надводных кораблей и подлодок Черноморского флота.

"Мы активно ведем проработку технических решений по модернизации, поскольку все-таки у нас сохраняется задача и на Черном море заниматься не только сервисным обслуживанием, восстановлением технической готовности и модернизацией подводных и надводных кораблей, которые мы производили для Черноморского флота, но и строительством новых объектов", - сказал Рахманов о 13-м судоремонтном заводе.

"Возможно, мы начнем с "гражданки". Возможно, нам удастся сделать так, что мы вернем традиционную для Севастопольского завода компетенцию строительства плавучих кранов", - сказал Рахманов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что севастопольское ФГУП "13-й судоремонтный завод (СРЗ) войдет в состав ОСК в 2019 году.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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